Меркель не приедет на похороны Горбачева

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не приедет в Москву на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым из-за травмы колена, сообщает информагентство DPA.

По его данным, Меркель в конце отпуска повредила ногу. Как рассказал её пресс-секретарь, несмотря на то, что процесс выздоровления идет хорошо, в данный момент любые поездки остаются нежелательными.

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Он также отметил, что новость о смерти Горбачева очень огорчила экс-канцлера.

«Горбачев написал мировую историю. Он стал примером того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему», - отметила Меркель.

Ранее президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПохороныМихаил ГорбачевАнгела Меркель
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