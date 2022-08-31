Меркель не приедет на похороны Горбачева

Он также отметил, что новость о смерти Горбачева очень огорчила экс-канцлера.

«Горбачев написал мировую историю. Он стал примером того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему», - отметила Меркель.

Ранее президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева.



