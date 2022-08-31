Меркель не приедет на похороны Горбачева
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не приедет в Москву на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым из-за травмы колена, сообщает информагентство DPA.
По его данным, Меркель в конце отпуска повредила ногу. Как рассказал её пресс-секретарь, несмотря на то, что процесс выздоровления идет хорошо, в данный момент любые поездки остаются нежелательными.
Он также отметил, что новость о смерти Горбачева очень огорчила экс-канцлера.
«Горбачев написал мировую историю. Он стал примером того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему», - отметила Меркель.
Ранее президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- Диетолог описала идеальный перекус для школьников
- Шеф-повар назвал крупы, в которых чаще всего заводятся насекомые
- Медведев: Горбачёв оказал серьёзное влияние на ход истории человечества
- Масочный режим введут в Госдуме с 1 сентября
- Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
- На Запорожье заявили, что миссия МАГАТЭ уже находится на линии соприкосновения
- В Энергодаре задержали готовивших теракт на ЗАЭС украинских диверсантов
- Минздрав: Возвращать в стране удаленный режим работы не планируется
- Миллер заявил о снижении мирового спроса на газ
- Минпросвещения пригрозило судом за поборы с родителей на ремонт школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru