Венедиктов сообщил о новом рекорде заболеваемости COVID-19 в Москве

Новый суточный показатель прироста заболеваемости — рекордный для Москвы. До этого максимальное значение регистрировалось вчера, 2 мая — 5358 новых подтверждённых случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице в два раза выросла выявляемость нового коронавируса. По его словам, по этому показателю город вышел в мировые лидеры.

По официальным данным, за минувшие сутки в Москве скончались ещё 34 пациента с коронавирусом нового типа. Таким образом, число летальных исходов достигло 729.

