Венедиктов сообщил о новом рекорде заболеваемости COVID-19 в Москве

За минувшие сутки в Москве выявлено 5948 новых случаев заболевания новым коронавирусом, сообщил в своем Telegram-канале без ссылки на источник главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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Новый суточный показатель прироста заболеваемости — рекордный для Москвы. До этого максимальное значение регистрировалось вчера, 2 мая — 5358 новых подтверждённых случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице в два раза выросла выявляемость нового коронавируса. По его словам, по этому показателю город вышел в мировые лидеры.

По официальным данным, за минувшие сутки в Москве скончались ещё 34 пациента с коронавирусом нового типа. Таким образом, число летальных исходов достигло 729.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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