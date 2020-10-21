Макаревич рассказал, почему не верит в российскую вакцину
Лидер «Машины времени» объяснил в эксклюзивном интервью НСН, как относиться к российской вакцине и ограничениям из-за COVID-19.
Введение карантина в России из-за распространения коронавируса по апрельскому сценарию всё же возможно, несмотря на все попытки этого избежать, пишут СМИ. При этом в Кремле настаивают, чтобы власти Москвы пока не вводили карантин и сначала оценили эффект от «мягких» мер. Между тем, пик второй волны COVID-19 ожидается лишь в декабре.
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил в эксклюзивном интервью НСН, что жесткие коронавирусные ограничения не помогут остановить пандемию.
«Я совсем не ковид-диссидент. Я человек из медицинской семьи и отношусь к этому строго и ответственно, тем более, что сам переболел. Но я прислушиваюсь к разным мнениям. Многие ученые считают, что карантин – это не панацея. Я вчера сошел с самолета, и пока нас везли в автобусе 10 минут до аэропорта, там было набито людей как сельдей в бочке. То же самое происходит в метро, в автобусах. Ну какой карантин? Давайте смотреть на вещи трезво», - сказал музыкант.
Вместо простого сидения по домам он призвал прислушиваться к себе, а в случае недомогания оперативно сдать анализы и выяснить причину.
«Я все-таки верю больше в коллективный иммунитет, чем в вакцину, потому что, когда ее доведут до ума, пройдет еще не год и не два. А переболеть в легкой форме и хоть на какое-то время получить вероятность, что не заразишься снова – вот это путь человечества», - отметил Макаревич.
Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил НСН, что остановить вторую волну коронавируса в России без введения строгого карантина невозможно.
В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики, чтобы выиграть время до массовой вакцинации в конце ноября. Сейчас препарат «Спутник V» проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тысяч человек.
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