Макаревич рассказал, почему не верит в российскую вакцину

«Я совсем не ковид-диссидент. Я человек из медицинской семьи и отношусь к этому строго и ответственно, тем более, что сам переболел. Но я прислушиваюсь к разным мнениям. Многие ученые считают, что карантин – это не панацея. Я вчера сошел с самолета, и пока нас везли в автобусе 10 минут до аэропорта, там было набито людей как сельдей в бочке. То же самое происходит в метро, в автобусах. Ну какой карантин? Давайте смотреть на вещи трезво», - сказал музыкант.

Вместо простого сидения по домам он призвал прислушиваться к себе, а в случае недомогания оперативно сдать анализы и выяснить причину.

«Я все-таки верю больше в коллективный иммунитет, чем в вакцину, потому что, когда ее доведут до ума, пройдет еще не год и не два. А переболеть в легкой форме и хоть на какое-то время получить вероятность, что не заразишься снова – вот это путь человечества», - отметил Макаревич.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил НСН, что остановить вторую волну коронавируса в России без введения строгого карантина невозможно.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики, чтобы выиграть время до массовой вакцинации в конце ноября. Сейчас препарат «Спутник V» проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тысяч человек.

