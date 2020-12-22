«Вектор» предоставил результаты анализа штаммов коронавируса в России

В центре «Вектор» не выявили значимых мутаций в штаммах коронавируса в России, которые могли бы повлиять на патогенность инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора центра Рината Максютова.

Он отметил, что проанализированные штаммы не представляют большей угрозы для человечества, чем первоначальный возбудитель инфекции SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что с момента начала пандемии исследователи обнаружили свыше 1400 новых типов коронавируса, однако большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений.

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Максютов добавил, что обычно доля нуклеотидных замен в штаммах коронавируса не превышает значение в одну десятую процента, а значит вирус не может значительно изменить свои свойства и в этом отношении не сильно отличается от других инфекций, которые также по мере распространения накапливают генетические мутации.



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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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