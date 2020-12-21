В ВОЗ сравнили мутации коронавируса в Великобритании и ЮАР

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что выявленные в Великобритании и ЮАР мутации коронавируса являются различными. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Керкхове, представители обеих стран сотрудничают с ВОЗ по вопросу новых мутаций.

На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции, которая распространяется быстрее уже известных вариантов. Также в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса.

ВОЗ в настоящее время пытается понять будут ли разработанные вакцины от COVID-19 могут эффективно справляться с новыми типами вируса.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения об обнаруженном новом штамме коронавируса, заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна против данной мутации, отмечают argumenti.ru.

Как пояснил Дмитриев, его уверенность основана на том, что российский препарат уже неоднократно демонстрировал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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