«Вектор» ожидает регистрацию «ЭпиВакКороны» в шприц – дозах в июне

Новая форма российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах может быть зарегистрирована Минздравом в середине июня. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Он напомнил, что данная форма вакцины выпускается с марта и она показала стабильность. «Вектор» подал документы для регистрации новой формы в Минздрав.

Напомним, в начале марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Глава кабмина присутствовал при запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз.