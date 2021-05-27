«Вектор» ожидает регистрацию «ЭпиВакКороны» в шприц – дозах в июне

Новая форма российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах может быть зарегистрирована Минздравом в середине июня. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Он напомнил, что данная форма вакцины выпускается с марта и она показала стабильность. «Вектор» подал документы для регистрации новой формы в Минздрав.

Напомним, в начале марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Глава кабмина присутствовал при запуске линии розлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз.

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А ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты почти 17 млн россиян.

Между тем, ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцина
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