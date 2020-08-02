«Вектор» объявил срок начала производства вакцины от коронавируса

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года», — цитирует Максютова Газета.ru.

В «Векторе» планируют в этом случае уже в конце 2020 — начале 2021 года вакцинировать людей из групп риска, а потом – перейти к массовой вакцинации.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о планах ведомства сделать вакцину от коронавируса бесплатной, а вакцинацию - плановой.