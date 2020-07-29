В центре «Вектор» назвали срок действия иммунитета у переболевших COVID-19

Кроме того, Иматдинов сообщил, что массовое промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», начнётся в конце 2020 — начале 2021 года, подчеркивает RT.

Напомним, в середине июня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что наличие иммунитета к COVID-19 примерно у 60% населения гарантированно прервет цепочку распространения коронавирусной инфекции.

