«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против COVID-19

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины против COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Препарат уже ввели добровольцам, они чувствуют себя хорошо, приводит ТАСС комментарий главного санитарного врача.

По её словам, у участников тестовой вакцинации нет никаких реакций, «нет даже случаев малейшего покраснения» в месте инъекции.