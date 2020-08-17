«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против COVID-19

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний вакцины против COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Препарат уже ввели добровольцам, они чувствуют себя хорошо, приводит ТАСС комментарий главного санитарного врача.

По её словам, у участников тестовой вакцинации нет никаких реакций, «нет даже случаев малейшего покраснения» в месте инъекции.

В России названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

В России уже завершились клинические испытания другой вакцины против нового коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. 15 августа стало известно, что её производство уже началось, передаёт RT.

Как отмечает Попова, в России «абсолютно точно» должно быть несколько вакцин против COVID-19.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорВакцина
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