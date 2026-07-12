Журналистов в США вызвали в суд из-за статьи о новом самолете Трампа
Журналистов The New York Times вызвали в суд из-за статьи о новом самолете президента США Дональда Трампа.
Их обязали дать показания в суде Манхэттена на предстоящей неделе. Издание назвало «беспрецедентным шагом», направленным на «запугивание независимых СМИ». Федеральные агенты лично вручали повестки сотрудникам NYT по месту их проживания.
По словам юриста газеты, «появление федеральных агентов правоохранительных органов на пороге домов журналистов должно потрясти совесть любого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы, которую она защищает».
О каком именно нарушении идет речь, в повестках не сообщается. В них только сказано, что сотрудники СМИ должны дать показания по факту возможного нарушения закона.
9 июля NYT писала, что Трамп был вынужден улететь из Анкары (Турция), где состоялся саммит НАТО, на своем старом самолете. Подаренный Катаром Boeing 747-8 (новый «борт номер один») якобы не прошел проверку службы безопасности.
Самолет Boeing 747-8, который власти Катара решили передать США, может сделать президента Дональда Трампа рекордсменом по стоимости иностранных подарков. Их общая сумма станет в 1,6 тысячи раз больше, чем у его предшественника Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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