Сборная Англии обыграла норвежцев, выйдя в полуфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Англии по футболу после дополнительного времени обыграла команду Норвегии.

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Встреча в Майами закончилась со счетом 2:1. Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Аргентина - Швейцария.

Встреча следующей стадии с участием англичан состоится 15 июля.

Ранее Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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