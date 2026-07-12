Сборная Англии обыграла норвежцев, выйдя в полуфинал чемпионата мира по футболу
12 июля 202603:01
Денис Постольский
Сборная Англии по футболу после дополнительного времени обыграла команду Норвегии.
Встреча в Майами закончилась со счетом 2:1. Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем матча Аргентина - Швейцария.
Встреча следующей стадии с участием англичан состоится 15 июля.
Ранее Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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