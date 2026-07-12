Дуров назвал ЕС «банановой республикой»

Это связано с законом, который позволяет сканировать личные сообщения пользователей для выявления и предотвращения сексуального насилия над детьми в интернете. По словам миллиардера, в этой инициативе нет ничего демократического и его мессенджер не будет проверять переписку пользователей, несмотря на решения Евросоюза. Бизнесмен указал, что за подобными мерами стоят «могущественные силы, которые могут манипулировать Евросоюзом».

До этого Европарламент проголосовал за разрешение владельцам платформ сканировать сообщения для выявления случаев сексуального насилия над детьми.



Ранее Дуров предупредил об опасности запретов социальных сетей для несовершеннолетних пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

