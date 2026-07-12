Дуров назвал ЕС «банановой республикой»
Создатель Telegram Павел Дуров сравнил Европейский союз с «банановой республикой».
Это связано с законом, который позволяет сканировать личные сообщения пользователей для выявления и предотвращения сексуального насилия над детьми в интернете. По словам миллиардера, в этой инициативе нет ничего демократического и его мессенджер не будет проверять переписку пользователей, несмотря на решения Евросоюза. Бизнесмен указал, что за подобными мерами стоят «могущественные силы, которые могут манипулировать Евросоюзом».
До этого Европарламент проголосовал за разрешение владельцам платформ сканировать сообщения для выявления случаев сексуального насилия над детьми.
Ранее Дуров предупредил об опасности запретов социальных сетей для несовершеннолетних пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Товарооборот России и Армении упал на 20%
- Бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр
- Дуров назвал ЕС «банановой республикой»
- Журналистов в США вызвали в суд из-за статьи о новом самолете Трампа
- СМИ: Украинская ПВО не справляется с новыми ударами ВС РФ
- Сборная Англии обыграла норвежцев, выйдя в полуфинал чемпионата мира по футболу
- Женщина «арендовала» ребенка-инвалида для заправки авто без очереди в Пензе
- СМИ: У исполнителя «Розовых роз» Добрынина отказали ноги после алкоголя
- Мегациклон «Гайдар» обрушился на Москву
- Выпускникам филфака РУДН вручили дипломы с ошибками