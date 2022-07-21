Ведущая Региона Тодоренко стала матерью во второй раз

Она заявила, что рожала в присутствии мужа Влада Топалова и трехлетнего сына. За это её раскритиковали фанаты. Знаменитость отметила, что всегда мечтала встретить ребенка всей семьей. Сына к этому она готовила заранее, предупредив его о том, что «сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар». По словам телеведущей, во время родов сын смеялся, поскольку ему нравилась такая игра.

Подписчики телеведущей считают, что она травмировала психику ребенку. Другой подписчик саркастично предложил ребенку показывать сам момент зачатия.

По словам Тодоренко, мальчика назвали именем Мир.

Ранее телеведущая призналась, что обратилась за помощью к психологам после неаккуратного высказывания на тему домашнего насилия. Пользователям соцсетей не понравилась следующая фраза девушки: «А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?».

