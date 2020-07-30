Тодоренко стала ведущей украинской радиостанции
Регина Тодоренко стала ведущей отдельной рубрики на украинской радиостанции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рубрика будет посвящена путешествиям. Сама Тодоренко заявила, что всегда хотела попробовать себя в работе на радио и вести передачу на украинском языке, приводит ее слова агентство.
Ранее в апреле Тодоренко стала главной фигурой масштабного скандала. Телеведущая заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. После этого на нее обрушился шквал критики. Кроме того, журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года", а некоторые компании отказались от рекламы с участием ведущей.
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