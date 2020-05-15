Тодоренко призналась, как пережила травлю

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что обратилась за помощью к психологам после неаккуратного высказывания на тему домашнего насилия. Пользователям соцсетей не понравилась следующая фраза девушки: «А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?».

Многие посчитали такой посыл неправильным и оскорбительным для жертв домашнего насилия. Регина Тодоренко поспешила принести извинения, однако не очень удачно.

«Сашу довели». Губерниев - о травле биатлониста Логинова на ЧМ в Италии

Телеведущая заметила, что многим избитым жёнам нравится подобное отношение к себе. После этого с девушкой разорвали соглашения рекламодатели, отвернулись товарищи и поклонники.

Чтобы оправдаться, Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии, в котором взяла интервью у феменисток и женщин - юристов, которые занимаются данной темой.

Как пишут «Дни.ру», Регина рассказала, что после травли в Сети (буллинга) она ощущала сильную подавленность и не знала, что делать дальше. «Самое страшное и важное выйти живым из нарастающего кошмара», – отметила девушка.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/reginatodorenko
ТЕГИ:Домашнее НасилиеТравляТелеведущий
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры