Тодоренко призналась, как пережила травлю
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что обратилась за помощью к психологам после неаккуратного высказывания на тему домашнего насилия. Пользователям соцсетей не понравилась следующая фраза девушки: «А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?».
Многие посчитали такой посыл неправильным и оскорбительным для жертв домашнего насилия. Регина Тодоренко поспешила принести извинения, однако не очень удачно.
Телеведущая заметила, что многим избитым жёнам нравится подобное отношение к себе. После этого с девушкой разорвали соглашения рекламодатели, отвернулись товарищи и поклонники.
Чтобы оправдаться, Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии, в котором взяла интервью у феменисток и женщин - юристов, которые занимаются данной темой.
Как пишут «Дни.ру», Регина рассказала, что после травли в Сети (буллинга) она ощущала сильную подавленность и не знала, что делать дальше. «Самое страшное и важное выйти живым из нарастающего кошмара», – отметила девушка.
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