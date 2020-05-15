Тодоренко призналась, как пережила травлю

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что обратилась за помощью к психологам после неаккуратного высказывания на тему домашнего насилия. Пользователям соцсетей не понравилась следующая фраза девушки: «А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?».

Многие посчитали такой посыл неправильным и оскорбительным для жертв домашнего насилия. Регина Тодоренко поспешила принести извинения, однако не очень удачно.