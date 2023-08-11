«Ведомости»: Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России

Так, в июле Telegram вошел в топ-3 по объемам трафика в сети «Билайна», уступив при этом лидеру, видеохостингу YouTube, и соцсети «ВКонтакте», пишет RT. Как отметил представитель оператора, с начала года трафик мессенджера рос «с ярко выраженными событийными всплесками», кроме того, рост был зафиксирован в июле после запуска формата сторис.

Представитель «Мегафона» сообщил о схожих показателях: Telegram стал третьим среди приложений по объему потребляемого трафика после YouTube и «ВКонтакте».

«Если в июле по сравнению с июнем увеличение потребления трафика абонентами составило 2%, то с начала года показатель достигает уже 37%», — отмечает оператор.

Мессенджер Telegram также вошел в тройку популярных сервисов среди абонентов МТС. При этом компания не зафиксировала аномального роста трафика в приложении в июле. По данным Tele2, объемы потребления трафика Telegram продолжают расти, однако сервис пока не вышел на третье место.

Как сообщила исследовательская компания Mediascope, в июле Telegram опередил «ВКонтакте» по среднесуточному охвату пользователей в России, пишет «Свободная пресса».

