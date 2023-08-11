«Ведомости»: Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России
Мессенджер Telegram впервые попал в первую тройку сервисов с наибольшим объемом трафика в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные мобильных операторов.
Так, в июле Telegram вошел в топ-3 по объемам трафика в сети «Билайна», уступив при этом лидеру, видеохостингу YouTube, и соцсети «ВКонтакте», пишет RT. Как отметил представитель оператора, с начала года трафик мессенджера рос «с ярко выраженными событийными всплесками», кроме того, рост был зафиксирован в июле после запуска формата сторис.
Представитель «Мегафона» сообщил о схожих показателях: Telegram стал третьим среди приложений по объему потребляемого трафика после YouTube и «ВКонтакте».
«Если в июле по сравнению с июнем увеличение потребления трафика абонентами составило 2%, то с начала года показатель достигает уже 37%», — отмечает оператор.
Мессенджер Telegram также вошел в тройку популярных сервисов среди абонентов МТС. При этом компания не зафиксировала аномального роста трафика в приложении в июле. По данным Tele2, объемы потребления трафика Telegram продолжают расти, однако сервис пока не вышел на третье место.
Как сообщила исследовательская компания Mediascope, в июле Telegram опередил «ВКонтакте» по среднесуточному охвату пользователей в России, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
- «Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине
- «Предложили вакансию мойщика»: Из ВШЭ уволился сооснователь вуза Игорь Липсиц
- «Ведомости»: Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России
- Росстат: Цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года
- Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги
- ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
- В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 53 человека
- «Известия»: В Совфеде начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»
- Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru