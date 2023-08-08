ЦБ заявил о попытках манипулирования рынком акций через Telegram-каналы

ЦБ указал на рост числа частных инвесторов в России. На этом фоне отмечается возрастающее влияние инфлюенсеров на поведение розничных инвесторов, отметил Центробанк.

Регулятор обратил внимание на увеличение аудитории связанных с рынком акций Telegram-каналов. В ведомстве заявили, что блогеры влияют на финансовые решения частных инвесторов, но не несут за это ответственности.

По мнению ЦБ, это повышает вероятность принятия необдуманных решений. Также Центральный банк увидел снижение мотивации частных инвесторов к самостоятельному анализу рынка.

Индекс Московской биржи 1 августа превысил 3100 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».

