Издатель «Ведомостей»: Прогнозы о смерти печатных книг не оправдались

В прошлом году по сравнению с 2019-м россияне приобрели онлайн в три раза больше книг. Об этом сообщает компания Wildberries.

Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин в интервью НСН отметил, что пессимистичные прогнозы по исчезновению печатных книг и традиционных СМИ не оправдались.