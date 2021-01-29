Издатель «Ведомостей»: Прогнозы о смерти печатных книг не оправдались
Издатель газеты «Ведомости» Иван Ерёмин в интервью НСН порассуждал о будущем современных СМИ и издательской индустрии.
В прошлом году по сравнению с 2019-м россияне приобрели онлайн в три раза больше книг. Об этом сообщает компания Wildberries.
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин в интервью НСН отметил, что пессимистичные прогнозы по исчезновению печатных книг и традиционных СМИ не оправдались.
«Меня, как представителя медиа и издательской индустрии, это не может не радовать. Пессимистичные прогнозы о том, что в эпоху цифрового прогресса, традиционные форматы контента – пресса, радио, печатная литература – уйдут в историю, однозначно не оправдались. Современные традиционные СМИ и книгоиздатели усвоили урок, и уже скоро, уверен, смогут составить серьезную альтернативу неверифицированному потоку контента, который распространяется в социальных сетях», – сказал он.
Также Ерёмин в беседе с НСН подчеркнул, что пандемия коронавируса обнажила проблемы региональной медицины, в связи с чем органам власти в субъектах РФ стоит перенять столичные опыт и механизм здравоохранения.
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