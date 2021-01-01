Демидов: книги Жванецкого скрашивают нашу жизнь

Александр Демидов: «С Михаилом Михайловичем у нас была давняя дружба. Я счастлив, что нашему театру и лично мне удалось пообщаться с великим классиком. Даже зазывать его к себе в театр, порой даже слышать на банкетах добрую оценку нашего творчества. И нам будет его очень не хватать. Дай бог, чтобы все читали Жванецкого. Это скрашивает нашу жизнь, дает возможность благодаря Михаилу Михайловичу относиться к ней полегче», – рассказал он в беседе с НСН.

