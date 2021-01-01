Демидов: книги Жванецкого скрашивают нашу жизнь
Актер Александр Демидов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год
Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето 2021 года.
Александр Демидов: «Олимпиада – это всегда очень здорово. Очень бы хотелось, чтобы пандемия, наконец, сгинула и, как можно быстрее, закончилась бы в 2021 году, если она перенесется, чего не хотелось бы, конечно. Я человек неспортивный, но Олимпиаду я смотрю, как другие, более спортивные ребята, соревнуются», – сказал НСН Александр Демидов.
Из жизни ушел Михаил Жванецкий
В ноябре 2020 года не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.
Александр Демидов: «С Михаилом Михайловичем у нас была давняя дружба. Я счастлив, что нашему театру и лично мне удалось пообщаться с великим классиком. Даже зазывать его к себе в театр, порой даже слышать на банкетах добрую оценку нашего творчества. И нам будет его очень не хватать. Дай бог, чтобы все читали Жванецкого. Это скрашивает нашу жизнь, дает возможность благодаря Михаилу Михайловичу относиться к ней полегче», – рассказал он в беседе с НСН.
Данилу Багрова назвали «самым родным» киногероем
Россияне назвали героя фильмов «Брат» и «Брат 2» Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова «самым родным» киногероем.
Александр Демидов: «С удовольствием сам пересматриваю эти фильмы. Это очень понятный персонаж со своей позицией, своими понятиями доброты и справедливости. Ему веришь. Сергей Бодров, на самом деле, там ничего особо и не играет, очень естественно существует в этой роли, поэтому и пересматриваешь эти фильмы, поэтому любишь этого героя. Думаю, это один из самых «родных» киногероев любого поколения», – отметил он для НСН.
Шахназаров предложил включить советское кино в школьную программу
Режиссер Карен Шахназаров предложил включить советский кинематограф, историческое кино в обязательную школьную программу.
Александр Демидов: «Полностью поддерживаю. Не все, что было заложено в советское время, плохо. И советский кинематограф – это библиотека полезной и необходимой информации для становления, для образования, для развития в любом возрасте. А школьной программе оно уж точно не помешает», – прокомментировал в эфире НСН Александр Демидов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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