«Вечером рядом с барами»: Как пользователей самокатов проверят на внимательность

«Мы проверяем исключительно когнитивные способности в конкретный момент. Например, автомобиль выруливает из арки или кто-то резко начинает бежать по тротуару. В этих случаях важна высокая скорость реакции. Снижаться когнитивные способности могут из-за усталости, из-за алкогольного либо любого другого опьянения. Чтобы представить промежуточную статистику, нам нужен месяц на то, чтобы накопить ее, поэкспериментировать и с локациями, и с тем, как много людей мы проверяем. Тестирования мы проводим в вечернее время на барных улицах Москвы», — сказала Камойлик.

Собеседница НСН также рассказала, какие проверки еще планируется проводить.

«Мы точно будем работать с возрастом тех, на кого зарегистрирован аккаунт. Мы нашли разные варианты, как обращаться к источникам, как выяснять, есть ли человеку 18 лет. Можно не собирать персональные данные, а, например, проверять регистрацию», — подытожила она.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что школу безопасного вождения электросамокатов стоит посетить всем тем, кто планирует хоть как-то вписать микромобильный транспорт в свою жизнь.

