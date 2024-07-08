«Вечером рядом с барами»: Как пользователей самокатов проверят на внимательность
Помимо проверки когнитивных способностей пользователей электросамокатов, в будущем планируется проверять возраст тех, на кого зарегистрирован аккаунт, сказала НСН Юлия Камойлик.
В Москве начали проверять водителей электросамокатов на внимательность в вечернее время на "барных" улицах. Об этом НСН заявила пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик.
Сервис аренды самокатов Whoosh решил выборочно проверять скорость когнитивных реакций у пользователей перед поездкой. Об этом сообщило издание РБК. Проверка основана на тестах Шульте и Струпа, которые включают такие задачи, как выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета. На тест отводится не более минуты, в случае отказа от прохождения или неудачной попытки скорость самоката снижается до 15 км/ч. Камойлик пояснила, зачем нужен такой тест и когда будет представлена предварительная статистика по его итогам.
«Мы проверяем исключительно когнитивные способности в конкретный момент. Например, автомобиль выруливает из арки или кто-то резко начинает бежать по тротуару. В этих случаях важна высокая скорость реакции. Снижаться когнитивные способности могут из-за усталости, из-за алкогольного либо любого другого опьянения. Чтобы представить промежуточную статистику, нам нужен месяц на то, чтобы накопить ее, поэкспериментировать и с локациями, и с тем, как много людей мы проверяем. Тестирования мы проводим в вечернее время на барных улицах Москвы», — сказала Камойлик.
Собеседница НСН также рассказала, какие проверки еще планируется проводить.
«Мы точно будем работать с возрастом тех, на кого зарегистрирован аккаунт. Мы нашли разные варианты, как обращаться к источникам, как выяснять, есть ли человеку 18 лет. Можно не собирать персональные данные, а, например, проверять регистрацию», — подытожила она.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что школу безопасного вождения электросамокатов стоит посетить всем тем, кто планирует хоть как-то вписать микромобильный транспорт в свою жизнь.
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