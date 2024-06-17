«Польза на годы!»: Самокатчиков призвали посетить курсы безопасного вождения
Занятие в школе безопасного вождения самокатов займет всего час-два, а пользы хватит на годы, заявила НСН Ксения Эрдман.
Школу безопасного вождения электросамокатов стоит посетить всем тем, кто планирует хоть как-то вписать микромобильный транспорт в свою жизнь, заявила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
В Санкт-Петербурге открылась школа безопасного вождения самокатов. Заглянуть на занятия сможет бесплатно и любой желающий старше 18 лет. Школу вождения от Яндекс Go построили по принципу обычной автошколы, – сначала курсанты учат теорию и ПДД, а затем – практика со «змейкой», конусами и аккуратным преодолением «лежачих» полицейских. Эрдман отметила, что школы контраварийного вождения электросамокатов существуют уже несколько лет.
«Школы вождения самокатов - вещь не новая. Сейчас такую школу организовали коллеги из «Яндекс Go», но и у Whoosh такие школы есть, и у «Юрента» уже несколько лет. Как я понимаю, у «Яндекса» будет своя стационарная площадка, которая принимает всех желающих. У «Юрента» и Whoosh такие школы гастролируют по разным городам России, особенно в сезон. У всех коллег формат плюс-минус одинаковый: сначала теоретический ликбез в соответствии с поправками в ПДД и с внутренними правилами сервисов, а дальше практика – вождение. На таких курсах, понятное дело, учат правилам дорожного движения, как корректно стартовать, маневрировать и так далее. Такие курсы стоит посетим всем тем, кто планирует в свою жизнь хоть как-то вписать микромобильный транспорт. Обучение займет час-два, а пользы хватит на годы. Это очень полезные курсы», - сказала собеседница НСН.
Ранее АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратились в МВД с просьбой установить «лежачие полицейские» для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), отмечает «Радиоточка НСН». По словам директора ИИПСП Антона Орлова, в России участились аварии с электросамокатами в парках и на тротуарах.
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