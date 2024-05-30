За 21 миллион поездок на электросамокатах выписали шесть тысяч штрафов

«Если мы говорим о поездках вдвоем, то они фиксируются благодаря разработанной нами технологии "Антитандем". При помощи искусственного интеллекта по датчикам самоката можно сказать, сколько человек на нем ехали. Пока мы за это не штрафуем, но скорость снижаем, и таких нарушений уже становится меньше. Мы фиксируем подобные нарушения с помощью не только датчиков, но и наших сотрудников, присутствующих в городе, и неравнодушных горожан, которые фиксируют нарушения и посылают их нам через Telegram. Также мы пристально следим за тем, чтобы пользователи спешивались на пешеходном переходе. Фиксировать эти нарушения нам помогают городские камеры. Что касается опьянения, мы не можем сами никак выявить, был ли человек пьян или нет. Но если происходит ДТП, его фиксируют сотрудники ГИБДД, мы видим из документов, был человек в состоянии опьянения или не был. Еще один момент касается использования электросамокатов детьми через родительские аккаунты. Сейчас мы ищем решение этой проблемы», — отметила Каймолик.

Собеседница НСН также пояснила, как получают пользователи уведомления о штрафах и можно ли обжаловать наказание.

«У нас есть внутренний регламент, и он прописан в оферте, которую пользователь принимает. После того, как мы выставляем штраф, деньги списываются с карты пользователя, человек получает уведомление на электронную почту. Можно и оспорить штраф — определенный процент, хоть и маленький, мы отменяем. Есть еще и штрафы от ГИБДД, основанные на Кодексе об административных правонарушениях, которые также могут быть выписаны пользователям средств индивидуальной мобильности. Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение в Госдуму, штрафы ГИБДД станут сопоставимыми с нашими», — добавила эксперт.

Каймолик заявила, что случаи нарушения правил движения на электросамокатах можно назвать единичными.

«Пользователи Whoosh с начала сезона совершили 21 миллион поездок. За это время мы выписали шесть тысяч штрафов. Также есть несколько десятков тысяч предупреждений. Есть ощущение, что мы можем фиксировать несколько больше нарушений, но не во много раз. На самом деле все понимают, что нарушений очень мало. Мы все эти правила объясняем не в режиме “соблюдай”, а в режиме “соблюдай, потому что”. Большая честь людей согласна с правилами и понимает, что они про безопасность. Есть небольшая группа, которая создает это напряжение. Нам очень хочется, чтобы она свелась к нулю, потому что эти ребята подвергают себя большому риску. Но если образование, контроль и предупреждения не сработали, значит, человек сделал для себя выбор. Мы можем только отказать в поездке», — подытожила она.

Ранее Каймолик заявила, что номерные знаки на электросамокатах позволят свести к минимуму число ДТП с их участием.

