Вдова умершего от COVID-19 режиссера Радова рассказала о его симптомах
Супруга режиссера Александра Радова, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, рассказала, как протекала болезнь ее мужа.
В интервью «Известиям» Ирина Васильева рассказала, что они с мужем находились в самоизоляции три недели. Врачи одной из столичных клиник наблюдали за режиссером, «слушали» легкие, но говорили, что никаких отклонений от нормы нет.
В то же время у Радова поднималась температура, однако кашля и других типичных симптомов COVID-19 у него не наблюдалось. Впоследствии самочувствие режиссера ухудшилось: компьютерная томография показала признаки пневмонии и поражения легких. Однако следов воспалительного процесса на снимках медики не увидели.
8 апреля режиссер был переведен в реанимационное отделение, однако через день ему полегчало и его поместили в общую палату. Затем ему снова стало хуже, 16 апреля он умер.
Александр Радов был главой студии «Фишка-фильм», которая является одним из крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Также он был автором документальных фильмов из цикла «Больше, чем любовь». Был режиссером фильмов об адмирале Колчаке, Александре Блоке и других известных личностях, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru