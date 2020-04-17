Вдова умершего от COVID-19 режиссера Радова рассказала о его симптомах

В то же время у Радова поднималась температура, однако кашля и других типичных симптомов COVID-19 у него не наблюдалось. Впоследствии самочувствие режиссера ухудшилось: компьютерная томография показала признаки пневмонии и поражения легких. Однако следов воспалительного процесса на снимках медики не увидели.



8 апреля режиссер был переведен в реанимационное отделение, однако через день ему полегчало и его поместили в общую палату. Затем ему снова стало хуже, 16 апреля он умер.



Александр Радов был главой студии «Фишка-фильм», которая является одним из крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Также он был автором документальных фильмов из цикла «Больше, чем любовь». Был режиссером фильмов об адмирале Колчаке, Александре Блоке и других известных личностях, сообщает «Свободная пресса».

