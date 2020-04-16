Режиссер Александр Радов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Режиссер документального кино Александр Радов, находившийся на лечении в связи с заражением коронавирусом, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила Академия российского телевидения на странице в Facebook.



«С горечью сообщаем, что сегодня днем Александр Георгиевич скончался в 15-ой филатовской больнице», - говорится в сообщении, опубликованном 16 апреля.

Отмечается, что режиссер был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус неделю назад.

Как пишет ТАСС, Радов был главой студии "Фишка-фильм", которая является одним из крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России.



