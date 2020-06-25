Вдова сына Хрущева назвала причину его смерти

Сноха бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева категорически опровергла публикации в СМИ о суициде своего супруга — Сергея Хрущева.

Ранее The New York Times сообщила, что сын бывшего советского генсека покончил с собой в США — на теле якобы нашли след от огнестрельного ранения, никаких других повреждений не обнаружили.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», - заявила Валентина Голенко РИА Новости.

О смерти Сергея Хрущева стало известно на прошлой неделе. Об этом, в частности, рассказал его друг Гэри Пауэрс, передает RT.

Сергей Хрущев родился в 1935 году, в 1991 году он переехал в США. Там он читал лекции об истории холодной войны в университете Брауна. При этом в начале года в Москве скончалась его первая жена — Галина Шумова.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СмертьСША
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