Вдова сына Хрущева назвала причину его смерти
Сноха бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева категорически опровергла публикации в СМИ о суициде своего супруга — Сергея Хрущева.
Ранее The New York Times сообщила, что сын бывшего советского генсека покончил с собой в США — на теле якобы нашли след от огнестрельного ранения, никаких других повреждений не обнаружили.
«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», - заявила Валентина Голенко РИА Новости.
О смерти Сергея Хрущева стало известно на прошлой неделе. Об этом, в частности, рассказал его друг Гэри Пауэрс, передает RT.
Сергей Хрущев родился в 1935 году, в 1991 году он переехал в США. Там он читал лекции об истории холодной войны в университете Брауна. При этом в начале года в Москве скончалась его первая жена — Галина Шумова.
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