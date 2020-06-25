СМИ узнали о самоубийстве сына Никиты Хрущева в США

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущева стал суицид. Об этом сообщает The New York Times.



По данным издания, на теле мужчины было обнаружено огнестрельное ранение, очевидных следов насилия не выявлено. О смерти сына бывшего советского генсека стало известно неделю назад, при этом причина его ухода из жизни не раскрывалась.



Сергей Хрущев родился в 1935 году, в 1991 году он переехал в США. Там он читал лекции об истории холодной войны в университете Брауна, отмечает «Свободная пресса».

В январе в Москве умерла первая жена Сергея Хрущёва, Галина Шумова. Ей было 85 лет.

