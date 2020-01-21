В Москве умерла невестка Никиты Хрущева

В Москве на 86-м году жизни скончалась невестка бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Галина Шумова.

Она умерла в квартире на Ломоносовском проспекте, о ее уходе из жизни сообщил внук – Дмитрий Хрущев, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что следов насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружено.

Галина Шумова была первой женой Сергея Хрущева – сына Никиты Хрущева. Сам Сергей Хрущев с 1991 года проживает в США, где занимался преподавательской деятельностью.

