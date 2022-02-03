Вдова режиссера Балабанова рассказала, в чем сила

Вдова российского режиссёра Алексея Балабанова — Надежда Васильева — ответила на вопрос из фильма «В чём сила?». По ее мнению, в любые времена «сила в правде».

«Сила всегда в одном и том же. В любое время. Что в современное, что не в современное. Ничего нового не изобретено. Сила в правде», - сказала Васильева в беседе с NEWS.ru.

Она процитировала главного героя фильма Балабанова «Брат 2» Данилу Багрова.

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Этот вопрос в картине Багров задал американскому бизнесмену Ричарду Мэннису (Гари Хьюстон). Монолог Багрова стал культовым и начинается со слов: «Вот скажи мне, американец, в чём сила?».

В беседе с журналистами Васильева также призналась, что испытывает чувство вины перед Балабановым за то, что не смогла помочь ему избавиться от алкогольной зависимости.

Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности.

Между тем, стриминговая платформа Netflix в мае прошлого года получила право на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

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ФОТО: РИА Новости
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