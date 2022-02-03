Вдова режиссера Балабанова рассказала, в чем сила

Вдова российского режиссёра Алексея Балабанова — Надежда Васильева — ответила на вопрос из фильма «В чём сила?». По ее мнению, в любые времена «сила в правде».

«Сила всегда в одном и том же. В любое время. Что в современное, что не в современное. Ничего нового не изобретено. Сила в правде», - сказала Васильева в беседе с NEWS.ru.

Она процитировала главного героя фильма Балабанова «Брат 2» Данилу Багрова.