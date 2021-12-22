Легостаев: Священный Грааль российского кино – «Брат» и «Брат 2»
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Все билеты на Земфиру распроданы за шесть часов
Накануне было объявлено, что певица выступит в Music Media Dome 24 и 26 февраля 2022 года.
Илья Легостаев: «Намерение певицы отыграть два шоу идет немного вразрез с озвученным ею ранее выводом, что концертный бизнес умер. Так что пока она не передумала и не объявила полный концертный мораторий, ее, конечно, нужно увидеть на сцене. Есть подозрение, что выступление Земфиры, как и анонсированные концерты Оксимирона, куда билеты разошлись с такой же скоростью, станут одними из главных концертов сезона», - отметил критик.
Картины Виктора Цоя из частных коллекций покажут на выставке «Путь героя»
Выставка «Виктор Цой. Путь героя» откроется в Центральном выставочном зале «Манеж» с 15 января 2022 года. На ней будет выстроено 11 тематических залов, вмещающих более 300 экспонатов. Один из залов экспозиции будет посвящён художественным работам Цоя, которые сейчас находятся в собственности близких Виктора, а также частных коллекционеров.
Илья Легостаев: «Кроме того, участники группы «Кино» отметят юбилей Цоя гастролями. Путешествие начнется 12 февраля в Нижнем Новгороде, 21 июня и 2 июля 2022 года коллектив отыграет в Петербурге и Москве. Нет никакого сомнения, что фигура Цоя по-прежнему интригует людей самого разного возраста, и современные мультимедийные возможности помогают ажиотажу вокруг рок-героя вспыхнуть с новой силой», - резюмировал собеседник НСН.
Эксперты узнали, сколько Мэрайя Кэри зарабатывает на своем новогоднем хите "All I Want for Christmas Is You"
Они подсчитали, что Кэри получает от 450 до 750 тысяч фунтов стерлингов (примерно 44-73 миллионов рублей. — Прим. ред.) каждый декабрь только с одной этой песни.
Илья Легостаев: «В 1994 году Мэрайя Кэри записала свой новогодний хит "All I Want for Christmas Is You", песня звучит до сих пор. Что касается ее заработка за эту песню, трудно определить, насколько это большие деньги для запросов госпожи Кэри, но на рождественские подарки, скорее всего, хватит», - добавил он.
Режиссер "Сумерек" снимет сериал о Фрэнке Синатре
Стриминговый сервис Netflix разрабатывает биографический сериал о голливудском актере и певце Фрэнке Синатре. Режиссером выбрали Билла Кондона, снявшего "Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1" (2011) и "Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2" (2012). Он же должен написать сценарий и выступить одним из продюсеров вместе с дочерью знаменитого артиста — Тиной Синатра.
Илья Легостаев: «В том, что сериал о человеке, которого в сове время звали президентом Голливуда, будет снимать режиссер известный по вампирской саге, есть своя ирония. Уж в шоу-бизнесе всякой нечисти не меньше, чем в выдуманном мире», - сыронизировал журналист.
Ирина Салтыкова не поддержала идею сделать комикс из «Брата 2»
Российская певица Ирина Салтыкова, исполнившая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», прокомментировала идею издательства Bubble выпустить комикс по мотивам фильма «Брат». Она не поддержала эту инициативу.
Илья Легостаев: «И неудивительно. Трудно вспомнить, кому бы понравился проект, хоть как-то связанный с героями фильмов Алексея Балабанова. Если и есть в российском кино священный Грааль, то называется он «Брат» и «Брат 2»», - добавил музыкальный критик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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