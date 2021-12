Легостаев: Священный Грааль российского кино – «Брат» и «Брат 2»

Илья Легостаев: «В 1994 году Мэрайя Кэри записала свой новогодний хит "All I Want for Christmas Is You", песня звучит до сих пор. Что касается ее заработка за эту песню, трудно определить, насколько это большие деньги для запросов госпожи Кэри, но на рождественские подарки, скорее всего, хватит», - добавил он.