Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
Стриминговая платформа Netflix получила право на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сделка состоялась с российской компанией «СТВ», сообщает «Кинопоиск».
На сайте «Кинопоиска» размещено превью фильмов, которые будут доступны к показу 1 июня. Известно, что «Брат» и «Брат 2» - самые старые из приобретаемых Netflix российских кинолент. Стоимость сделки не разглашается.
Ранее Netflix объявила о начале съемок первого оригинального российского сериала под
Одним из последних проектов, который платформа приобрела у российских продюсеров, стала «Эпидемия», купленная в октябре 2020 года за 1,5 миллиона долларов.
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