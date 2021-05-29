Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

На сайте «Кинопоиска» размещено превью фильмов, которые будут доступны к показу 1 июня. Известно, что «Брат» и «Брат 2» - самые старые из приобретаемых Netflix российских кинолент. Стоимость сделки не разглашается.

Ранее Netflix объявила о начале съемок первого оригинального российского сериала под

Одним из последних проектов, который платформа приобрела у российских продюсеров, стала «Эпидемия», купленная в октябре 2020 года за 1,5 миллиона долларов.

