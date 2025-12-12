Юрист не увидела причин дополнять Конституцию России
В современную Конституцию не нужно вносить никаких изменений, сказала НСН Ольга Ковитиди.
Современная молодежь должна знать важнейший закон страны — Конституцию, сказал НСН заслуженный юрист России, бывший сенатор в Совфеде от Крыма Ольга Ковитиди.
День принятия Конституции в современной России отмечается 12 декабря. Ковитиди отметила, что в современной Конституции ничего менять не нужно.
«Сегодня, в День Конституции России, хотелось бы отметить, что у нас действительно хорошая Конституция. Необходимости вносить изменения, как это было в 2020 году, сейчас нет. Тогда изменения были необходимы для укрепления государственности. Сегодня об этом говорить об этом нецелесообразно. Необходимо соблюдать требования действующей Конституции и научиться жить по Основному закону страны. Наша молодежь должна знать Конституцию, этот вопрос я бы поставила во главе угла», — сказала собеседница НСН.
Ранее руководитель пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Анастасия Савчук рассказала НСН, что с начала 2025 года в сети книжных было продано более 19 тысяч экземпляров Конституции России.
