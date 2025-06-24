Частный проект сайта Конституции создали не просто так, а чтобы продемонстрировать портал государственным разработчикам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

Основанный Арамом Габреляновым холдинг News Media (в него входят издания Life, Shot и Mash) заплатил 15 млн рублей студии Артемия Лебедева за создание обновленного сайта Конституции РФ. Об этом говорится в пояснениях к финансовой отчетности компании. Как следует из данных сервиса SimilarWeb, в среднем за месяц на сайт обновленной Конституции заходят 558 уникальных пользователей. Старый сайт Конституции РФ, созданный еще в 2001 году, в месяц посещают 67 тыс. пользователей. Эксперт заявил, что главной целью проекта было создание тестового продукта за реальную рыночную цену, который мог бы понравиться чиновникам.