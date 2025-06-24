Разработчик сайта Кремля оценил онлайн-Конституцию от Лебедева за 15 миллионов
Артемий Лебедев хочет получить госзаказ, поэтому создал новый сайт Конституции, 15 миллионов - вполне приемлемая цена, заявил НСН Артем Геллер, которому за разработку сайта Кремля заплатили 20 миллионов.
Частный проект сайта Конституции создали не просто так, а чтобы продемонстрировать портал государственным разработчикам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
Основанный Арамом Габреляновым холдинг News Media (в него входят издания Life, Shot и Mash) заплатил 15 млн рублей студии Артемия Лебедева за создание обновленного сайта Конституции РФ. Об этом говорится в пояснениях к финансовой отчетности компании. Как следует из данных сервиса SimilarWeb, в среднем за месяц на сайт обновленной Конституции заходят 558 уникальных пользователей. Старый сайт Конституции РФ, созданный еще в 2001 году, в месяц посещают 67 тыс. пользователей. Эксперт заявил, что главной целью проекта было создание тестового продукта за реальную рыночную цену, который мог бы понравиться чиновникам.
«Скорее всего, это попытка занять нишу. Артемий Лебедев сделал уже много важных госпроектов, таким образом он мог попытаться застолбить место за еще одним. Если новый сайт кому-нибудь понравится, тогда у него откроются возможности. Он так уже делал и с паспортом России, и со знаком рубля, и еще много с чем — вот такая понятная стратегия. Студия Лебедева довольно большие деньги берет за проекты, которые соизмеримы с запросами лидеров индустрии дизайна. 15 миллионов — это стоимость рассчитанных рабочих часов. Цена может быть обоснована, вопрос лишь в том, какие технологии заложены, какой способ поддержки у ресурса, кто и как им занимается? Если бы она была заоблачной, например, 50 миллионов, то тогда можно было бы удивиться, или, наоборот, если бы все сделали за один рубль. За создание многофункционального сайта kremlin.ru, куда был включен детский сайт и многое другое, мне заплатили 20 миллионов рублей», — заключил собеседник НСН.
Ранее юрист и политик, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в разговоре с НСН выступил против внесения поправок в Конституцию РФ.
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