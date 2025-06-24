Россияне ежедневно покупают почти 100 Конституций

Конституция России входит в топ-5 продаж литературы нон-фикшн за месяц, рассказала НСН руководитель пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Анастасия Савчук.

Основанный Арамом Габреляновым холдинг News Media (в него входят издания Life, Shot и Mash) заплатил 15 миллионов рублей студии Артемия Лебедева за создание обновленного сайта Конституции РФ. Об этом говорится в пояснениях к финансовой отчетности компании. Как следует из данных сервиса SimilarWeb, в среднем за месяц на сайт обновленной Конституции заходят 558 уникальных пользователей. Старый сайт Конституции РФ, созданный еще в 2001 году, в месяц посещают 67 тысяч пользователей. Савчук рассказала, что за месяц Конституция РФ

«За полгода в нашей сети было продано более 19 тысяч экземпляров Конституции. В день покупают более 93 штук. За месяц на нашем сайте более 1800 запросов на тему «Конституция РФ». Она входит в топ-5 продаж литературы нон-фикшн за месяц. При этом после аудита в сети книжных магазинов за первый квартал 2025 года, было выявлено, что Конституция на первом месте недостач», - сказала собеседница НСН.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал НСН, что частный проект сайта Конституции создали не просто так, а чтобы продемонстрировать портал государственным разработчикам.

