«Стабильность важнее»: Как увеличение маткапитала повлияет на демографию

«В условиях роста стоимости жилья, удорожания жизни… Развивать такого рода программы с точки зрения серьезного изменения ситуации в области демографии бесполезно. Для молодежи важнее стабильность, а не разовая плата. Ребенка купить невозможно. Молодежь хочет понимать, что на протяжении 20 лет (период, который требуется для воспитания ребенка), семья будет обеспечена основными условиями для благосостояния семьи… Это достойная работа и сокращение расходов, связанных с содержанием детей: бесплатные детсады, бесплатное питание в школах», - сказал Сафонов.

Он отметил, что предложение ЛДПР о повышении размера маткапитала является «популизмом».

«Это в большей степени популизм. В последнее время от ЛДПР идет очень много предложений, связанных в том числе с демографией. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что большинство инициатив реального влияния оказать на сложившуюся ситуацию в области демографии не могут... Более того, наоборот, в той или иной степени будут препятствовать хорошему положению на рынке труда родителей с детьми, когда предлагают сокращенный режим рабочей недели», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 1 февраля, маткапитал в России был проиндексирован на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка сейчас составляет 587 тысяч и 775,6 тысяч рублей. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, напоминает «Радиоточка НСН».