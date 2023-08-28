«Стабильность важнее»: Как увеличение маткапитала повлияет на демографию
Молодые родители хотят быть уверены, что на весь период воспитания ребенка семья будет обеспечена основными условиями для благосостояния, отметил в эфире НСН профессор Александр Сафонов.
Развивать программу материнского капитала для серьезного изменения ситуации в области демографии бесполезно, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью НСН. По его словам, сегодня молодежи не важна разовая выплата.
Накануне депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала в России на первого ребенка до 756,7 тысяч рублей, на второго и третьего — до миллиона рублей. Авторы инициативы считают, что она поможет оказать реальную помощь семьям, а также создаст условия для развития и воспитания детей и положительно повлияет на демографическое развитие в стране. Александр Сафонов считает, что для увеличения рождаемости в первую очередь необходимо сокращение расходов, связанных с содержанием детей.
«В условиях роста стоимости жилья, удорожания жизни… Развивать такого рода программы с точки зрения серьезного изменения ситуации в области демографии бесполезно. Для молодежи важнее стабильность, а не разовая плата. Ребенка купить невозможно. Молодежь хочет понимать, что на протяжении 20 лет (период, который требуется для воспитания ребенка), семья будет обеспечена основными условиями для благосостояния семьи… Это достойная работа и сокращение расходов, связанных с содержанием детей: бесплатные детсады, бесплатное питание в школах», - сказал Сафонов.
Он отметил, что предложение ЛДПР о повышении размера маткапитала является «популизмом».
«Это в большей степени популизм. В последнее время от ЛДПР идет очень много предложений, связанных в том числе с демографией. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что большинство инициатив реального влияния оказать на сложившуюся ситуацию в области демографии не могут... Более того, наоборот, в той или иной степени будут препятствовать хорошему положению на рынке труда родителей с детьми, когда предлагают сокращенный режим рабочей недели», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 1 февраля, маткапитал в России был проиндексирован на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка сейчас составляет 587 тысяч и 775,6 тысяч рублей. По закону тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а также на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, напоминает «Радиоточка НСН».
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