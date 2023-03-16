«Нужна дискуссия!»: В Госдуме призвали «доработать» ЕГЭ для гуманитарных дисциплин
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил в эфире НСН, что гуманитарные науки всегда предполагает беседу с учеником.
ЕГЭ не подходит для проверки знаний по гуманитарным дисциплинам, в этой части формат необходимо менять, сказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в эфире НСН.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы предложил «серьезно взвесить» все плюсы и минусы насчёт ЕГЭ. До этого с предложением к кабмину рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Берулава заявил, что не одобряет ЕГЭ для гуманитарных дисциплин, но полностью отменять Единый государственный экзамен не советует.
«Я не очень одобряю ЕГЭ для гуманитарных дисциплин, а там, где математические формулы, конкретные цифры – пожалуйста. Я за такой подход, ЕГЭ отменять совсем нельзя, а доработать в этом направлении необходимо. Здесь должна быть дискуссия субъекта с субъектом, ответы на вопросы. ЕГЭ нужно для поступления в вуз, по гуманитарным циклам дисциплин надо, чтобы вузы сами оценивали, плюс ЕГЭ по математическим дисциплинам», - предложил он.
По его словам, формат ЕГЭ удалось за последние годы существенно доработать, но в Госдуме по-прежнему не могут прийти к единому мнению относительного такой формы проверки знаний.
«Мы хотим отойти от Болонской системы, мы говорили о том, что ЕГЭ в таком виде, в каком оно было два-три года назад, работает на развитие механической памяти. Школьники и родители озабочены этим вопросом, с начала учебного года начиналась подготовка с репетиторами - это и психическое расстройство, и материальное. Положительных моментов мы в этом не видели. Ребенок должен уметь выразить свою точку зрения, а не просто выучивать что-то механически. В Госдуме разные мнения на этот счет, как и у чиновников. Министерство просвещения работает в данном направлении, думаю, мы придем к общему знаменателю», - заключил депутат.
Родители, дети и учителя привыкли к ЕГЭ, резкая отмена такой формы проверки знаний обернется для всех огромными потерями, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
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