«Нужна дискуссия!»: В Госдуме призвали «доработать» ЕГЭ для гуманитарных дисциплин

ЕГЭ не подходит для проверки знаний по гуманитарным дисциплинам, в этой части формат необходимо менять, сказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в эфире НСН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы предложил «серьезно взвесить» все плюсы и минусы насчёт ЕГЭ. До этого с предложением к кабмину рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Берулава заявил, что не одобряет ЕГЭ для гуманитарных дисциплин, но полностью отменять Единый государственный экзамен не советует.

«Я не очень одобряю ЕГЭ для гуманитарных дисциплин, а там, где математические формулы, конкретные цифры – пожалуйста. Я за такой подход, ЕГЭ отменять совсем нельзя, а доработать в этом направлении необходимо. Здесь должна быть дискуссия субъекта с субъектом, ответы на вопросы. ЕГЭ нужно для поступления в вуз, по гуманитарным циклам дисциплин надо, чтобы вузы сами оценивали, плюс ЕГЭ по математическим дисциплинам», - предложил он.