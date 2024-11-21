В онкоцентре им. Блохина объяснили снижение зарплат в сентябре 2024 года

Уже в октябре 2024 года объем оказанных услуг и связанный с ним объем стимулирующих выплат вернулся к привычным показателям, а за период с января по октябрь 2024 года суммарный фонд оплаты труда сотрудников онкоцентра вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что сотрудники НМИЦ им. Н. Н. Блохина пожаловались на снижение зарплат на 30%. Уточняется, что выплаты постепенно снижались с начала лета. В итоге зарплата врачей-онкологов сократилась с 200 тысяч рублей до 130 тысяч рублей, а санитарок - до 30 тысяч рублей.

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников в беседе с НСН тогда пояснял, что снижение зарплат врачей в стране связано с недоплатой стимулирующих выплат. По его словам, медицинские организации недополучили деньги из Фонда обязательного медицинского страхования.



