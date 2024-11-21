В онкоцентре им. Блохина объяснили снижение зарплат в сентябре 2024 года
Снижение выплат сотрудникам в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в сентябре этого года было связано со снижением объема оказанных услуг, однако объем выплат уже нормализовался, рассказали НСН в онкоцентре.
При этом в медицинском центре отметили, что значения сентябрьских выплат по зарплатам оставались на уровне требуемых показателей «дорожной карты».
Уже в октябре 2024 года объем оказанных услуг и связанный с ним объем стимулирующих выплат вернулся к привычным показателям, а за период с января по октябрь 2024 года суммарный фонд оплаты труда сотрудников онкоцентра вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что сотрудники НМИЦ им. Н. Н. Блохина пожаловались на снижение зарплат на 30%. Уточняется, что выплаты постепенно снижались с начала лета. В итоге зарплата врачей-онкологов сократилась с 200 тысяч рублей до 130 тысяч рублей, а санитарок - до 30 тысяч рублей.
Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников в беседе с НСН тогда пояснял, что снижение зарплат врачей в стране связано с недоплатой стимулирующих выплат. По его словам, медицинские организации недополучили деньги из Фонда обязательного медицинского страхования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
- Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
- Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной
- В Китае геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
- Такер Карлсон назвал США фашистским государством
- Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве
- Актер Кевин Сорбо: У власти в США скоро не останется тех, кто желает войны с РФ
- Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
- В Сестрорецке неизвестные сожгли шалаш Ленина
- Путин рассказал о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru