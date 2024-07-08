«Важен опыт!»: Начальникам рассказали, как избежать обещанных Минтрудом увольнений

Руководителям важно повышать свою квалификацию и иметь обширный опыт, чтобы оставаться востребованными, заявила HR-эксперт Татьяна Минаева.

Число руководителей может сократиться из-за цифровизации, которая позволяет автоматизировать управление многими задачами, однако компетентные руководители всегда будут нужны. Об этом НСН заявила карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

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Минтруд выпустил прогноз, согласно которому к 2029 году в России значительно сократится потребность в руководителях – на 533 тысячи человек. Из них на 200 тысяч сократится число руководителей в оптовой торговле и сфере ремонта, на 100 тысяч начальников – в обрабатывающих производствах, на 79 тысяч человек – в строительстве, пишет РБК. Сокращение начальников обусловлено трендами построения горизонтальных карьер, профессиональной мобильностью работников и повышением квалификации. Минаева отметила, что спрос на руководителей может упасть из-за развития цифровизации.

«Я пока не наблюдала такой тенденции. Но есть определенные тренды в менеджменте, связанные с оцифровкой многих показателей. Если раньше руководителю нужно было вручную контролировать каждого сотрудника, проверять какие-то бумажные носители, то сейчас это не так. Руководитель теперь может управлять в два раза большим количеством людей, потому что у него есть информационная система, которая выдает ему данные о деятельности сотрудников. Поэтому, возможно, руководителей будет меньше», - предположила она.
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При этом она отметила, что начальникам не стоит бояться остаться без работы, достаточно просто поддерживать высокий профессиональный уровень.

«Сейчас проблема у многих работодателей в том, что как только приглашенный руководитель сталкивается с какой-то проблемой, то он не может с ней справиться. Очень долго подбирает сотрудников, не знает, как правильно рассказать о вакансии. У многих руководителей слабая база. Так что достаточно просто находиться на хорошем профессиональном уровне, постоянно посещать тренинги. Также легче найти работу, если у руководителя не узкая специализация, а он обладает широтой функций», - пояснила Минаева.

При этом президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН заявил, что прогноз Минтруда о сокращении руководителей не имеет под собой никаких оснований.

«Мне кажется, это какой-то бред. Нет никакой базы, чтобы делать подобные расчеты», - отрезал он.

Ранее генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что число трудоголиков снижается в России, так как в компании приходят молодые специалисты.

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ФОТО: РИА Новости
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