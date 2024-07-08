«Важен опыт!»: Начальникам рассказали, как избежать обещанных Минтрудом увольнений

При этом она отметила, что начальникам не стоит бояться остаться без работы, достаточно просто поддерживать высокий профессиональный уровень.

«Сейчас проблема у многих работодателей в том, что как только приглашенный руководитель сталкивается с какой-то проблемой, то он не может с ней справиться. Очень долго подбирает сотрудников, не знает, как правильно рассказать о вакансии. У многих руководителей слабая база. Так что достаточно просто находиться на хорошем профессиональном уровне, постоянно посещать тренинги. Также легче найти работу, если у руководителя не узкая специализация, а он обладает широтой функций», - пояснила Минаева.

При этом президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН заявил, что прогноз Минтруда о сокращении руководителей не имеет под собой никаких оснований.

«Мне кажется, это какой-то бред. Нет никакой базы, чтобы делать подобные расчеты», - отрезал он.

Ранее генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что число трудоголиков снижается в России, так как в компании приходят молодые специалисты.

