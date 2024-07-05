«Приходят молодые»: Количество трудоголиков снижается в России

Число трудоголиков снижается в России, так как в компании приходят молодые специалисты, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с НСН.



Сегодня во многих странах мира отмечается День трудоголиков. Обычно в этот день общественность привлекает внимание к проблемам людей, которые не умеют вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Ветерков призвал различать понятие трудоголизма и желание заработать больше денег.