«Приходят молодые»: Количество трудоголиков снижается в России

Около 40% россиян имеют подработку, но это не является трудоголизмом, отметил в эфире НСН Александр Ветерков. 

Число трудоголиков снижается в России, так как в компании приходят молодые специалисты, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с НСН.

Сегодня во многих странах мира отмечается День трудоголиков. Обычно в этот день общественность привлекает внимание к проблемам людей, которые не умеют вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Ветерков призвал различать понятие трудоголизма и желание заработать больше денег.

Первый трудовой доход 43% россиян получили в подростковом возрасте
«Сейчас больше 40% опрошенных говорят о том, что в течение месяца берут как минимум одну подработку, либо имеют постоянную подработку. Деньги являются главным мотиватором. Стоит разделять желание заработать больше и трудоголизм как таковой, поскольку трудоголизм – это, все-таки, черта характера и отношение к жизни... А подработки – это необходимость получить дополнительных доход. Чаще всего задерживаются на работе люди, выполняющие управляющие или маркетинговые функции, это в основном офисные сотрудники. Если мы говорим об оплачиваемых переработках, то это массовый сегмент профессий – продавцы, курьеры, рабочие на производстве, водители», - сказал собеседник НСН.

По его словам, с трудоголизмом борются 45% опрошенных россиян.

«Порядка 45% опрошенных стараются бороться с трудоголизмом, большая часть из них – женщины. Количество трудоголиков снижается с ростом числа молодых работников. Это не так плохо, потому что переработки все-таки приводят к выгоранию и снижению качества работы сотрудников», - заключил эксперт.

Ранее Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что в период летних отпусков появляется много вакансий-подработок, а 50% сотрудников при таком сценарии остаются на постоянной основе, поэтому лето стоит рассматривать для смены компании.

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ФОТО: РИА Новости
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