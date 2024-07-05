«Приходят молодые»: Количество трудоголиков снижается в России
Около 40% россиян имеют подработку, но это не является трудоголизмом, отметил в эфире НСН Александр Ветерков.
Число трудоголиков снижается в России, так как в компании приходят молодые специалисты, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с НСН.
Сегодня во многих странах мира отмечается День трудоголиков. Обычно в этот день общественность привлекает внимание к проблемам людей, которые не умеют вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Ветерков призвал различать понятие трудоголизма и желание заработать больше денег.
«Сейчас больше 40% опрошенных говорят о том, что в течение месяца берут как минимум одну подработку, либо имеют постоянную подработку. Деньги являются главным мотиватором. Стоит разделять желание заработать больше и трудоголизм как таковой, поскольку трудоголизм – это, все-таки, черта характера и отношение к жизни... А подработки – это необходимость получить дополнительных доход. Чаще всего задерживаются на работе люди, выполняющие управляющие или маркетинговые функции, это в основном офисные сотрудники. Если мы говорим об оплачиваемых переработках, то это массовый сегмент профессий – продавцы, курьеры, рабочие на производстве, водители», - сказал собеседник НСН.
По его словам, с трудоголизмом борются 45% опрошенных россиян.
«Порядка 45% опрошенных стараются бороться с трудоголизмом, большая часть из них – женщины. Количество трудоголиков снижается с ростом числа молодых работников. Это не так плохо, потому что переработки все-таки приводят к выгоранию и снижению качества работы сотрудников», - заключил эксперт.
Ранее Ветерков заявил «Радиоточке НСН», что в период летних отпусков появляется много вакансий-подработок, а 50% сотрудников при таком сценарии остаются на постоянной основе, поэтому лето стоит рассматривать для смены компании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
- Новый премьер Великобритании Стармер назначил глав МИД и Минобороны
- Гергиев откроет тур по Золотому кольцу с Мариинкой концертом во Владимире
- «Не испытываем оптимизма». Песков оценил победу лейбористов в Великобритании
- Глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека
- ФСБ опровергла нападение на воронежское управление ведомства
- Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России
- Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье
- Песков указал на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по Украине
- Ралли-марафон «Шелковый путь» стартовало в Томске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru