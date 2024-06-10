Число вакансий в России с зарплатой выше 100 тысяч рублей весной выросло в 2,8 раза
Количество вакансий в России с зарплатными предложениями выше 100 тысяч рублей весной увеличилось в 2,8 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».
Список высокооплачиваемых рабочих специалистов возглавила профессия дальнобойщика, кандидаты на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 178 тысяч рублей в месяц. Весной прошлого года рейтинг открывала профессия шахтёра со средней предлагаемой месячной зарплатой в 173 тысячи рублей.
В тройку самых высокооплачиваемых рабочих специалистов весной текущего года также вошли сборщик и бурильщик – 135 тысяч рублей и 128 тысяч рублей в месяц соответственно. Особенно бурный рост средних зарплатных предложений пришёлся на вакансии сборщика — в этом году таким специалистам начали предлагать в 2,7 раза больше.
Ранее сообщалось, что в России резко выросло число вакансий в арктической зоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru