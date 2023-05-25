«Конкурентов нет»: Автоэксперт предсказал высокий спрос на новую Lada Vesta NG

Ранее сообщалось, что начальная цена седана Lada Vesta NG в комплектации Comfort составит 1 239 900 рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода «АвтоВАЗ». Моржаретто заявил, что спрос на новую модель будет очень высоким.

«Сейчас за эти деньги ничего другого на рынке нет. Можно купить автомобиль Lada Granta по цене до миллиона рублей, а следующие по цене автомобили уже стоят от двух миллионов рублей. Поэтому спрос будет очень высоким, несмотря на слабенький мотор (90 лошадиных сил) и механическую коробку передач», — сказал Моржаретто.

Собеседник НСН также оценил, насколько изменилась Lada Vesta NG по сравнению с предыдущим поколением.

«Модель в упрощенном варианте изменилась не так сильно. Поменялись фары, решетка радиатора, есть небольшие изменения по салону, но автоматическая коробка передач и новая цифровая панель приборов появятся лишь в ближайшее время. Но главное, что производство этой модели возобновилось и вот-вот начнутся продажи. Vesta всегда была одним из лидеров продаж в России. Замечательно, что появилась отечественная, привычная машина с небольшими улучшениями. В будущем ждем еще один двигатель объемом 1600 кубических сантиметров и мощностью 106 лошадиных сил, а также другие приятные опции», — подытожил автоэксперт.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о планах произвести до 100 тысяч Lada Vesta NG на заводе в Тольятти при соответствующем спросе в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

