Эксперты предупредили о подорожании автомобилей на 5-10% из-за ослабления рубля

Как сообщил изданию гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, китайские компании уже начали перерасчет стоимости машин, изменения курса валют заложат в цену в ближайшие два месяца. Эксперт указал, что производители из КНР могут повысить цены на на 8-12 процентов.

В свою очередь, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев отметил, что автомобили подорожают на 3-5% уже в июле, если ослабление российской валюты не остановится. По словам специалиста, пока импортеры заняли выжидательную позицию.

Как отметил президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов, подорожание машин будет плавным. Из-за усиливающейся конкуренции между брендами из Китая покупателю предлагают скидки и акции до 20% от стоимости. Эксперт считает, что дилеры сократят подобные предложения и в дальнейшем пересмотрят цены, если рубль не укрепится к концу года и объем предложения не увеличится.

Согласно данным агентства «Автостат», по итогам первой половины 2023 года машины в РФ подорожали почти на 13%. Ожидается, что в июле примерно на 10% вырастут цены на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, в августе-сентябре стоимость транспортных средств увеличат и другие поставщики.

Ранее стало известно, что в июне продажи новых легковушек в России выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 82,4 тысячи единиц, пишет RT.

