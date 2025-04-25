HR-эксперт: Молодых холостяков охотнее возьмут на перспективную работу
В госкомпаниях действует негласное правило — женатые люди продвигаются по карьерной лестнице быстрее холостых коллег, сказал НСН Гарри Мурадян.
Семейных людей действительно можно назвать более ответственными и менее склонными к перемене места работы, им предлагают спокойные и стабильные должности и порой более жесткие условия труда, однако холостые работники частных компаний имеют больше шансов реализовать свои амбиции и подняться по карьерной лестнице. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Одинокие 30-летние мужчины являются самыми худшими сотрудниками, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, молодые холостяки более склонны к перемене мест работы, а семейные люди, напротив, более постоянны. По мнению Мурадяна, тем, кто обзавелся семьей, скорее предложат более стабильную работу, холостым коллегам подойдут перспективные позиции и стартапы.
«Действительно, люди, у которых есть семья и определенные обязательства, более ответственны и менее склонны менять место работы. Работодатель может предлагать им более жесткие условия труда, они готовы работать больше и никуда не денутся. Кроме того, есть негласное правило, что в госкомпаниях при продвижении по службе обращают внимание, женат человек или нет. Наличие жены дает определенное ускорение в развитии карьеры. В частном секторе это прослеживается чуть меньше — здесь все зависит от позиции, на которую мы берем человека. Если она предполагает рост, развитие, большое количество переработок, то на эту позицию больше подходят неженатые. Если мы говорим про стабильную работу, последовательность, небольшие амбиции, то здесь отдается предпочтение людям, у которых уже есть семья, дети, определенные обязательства. Женатым сотрудникам сложнее лететь куда-то в командировку, не приходить домой четыре дня, им важно видеть свою семью, даже если платят чуть меньше. В те же стартапы семейные люди стараются не идти», — сказал Мурадян.
Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова заявила, что для нового поколения работников ключевой мотивацией является не престиж профессии, а комфорт. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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