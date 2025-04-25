«Действительно, люди, у которых есть семья и определенные обязательства, более ответственны и менее склонны менять место работы. Работодатель может предлагать им более жесткие условия труда, они готовы работать больше и никуда не денутся. Кроме того, есть негласное правило, что в госкомпаниях при продвижении по службе обращают внимание, женат человек или нет. Наличие жены дает определенное ускорение в развитии карьеры. В частном секторе это прослеживается чуть меньше — здесь все зависит от позиции, на которую мы берем человека. Если она предполагает рост, развитие, большое количество переработок, то на эту позицию больше подходят неженатые. Если мы говорим про стабильную работу, последовательность, небольшие амбиции, то здесь отдается предпочтение людям, у которых уже есть семья, дети, определенные обязательства. Женатым сотрудникам сложнее лететь куда-то в командировку, не приходить домой четыре дня, им важно видеть свою семью, даже если платят чуть меньше. В те же стартапы семейные люди стараются не идти», — сказал Мурадян.

Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова заявила, что для нового поколения работников ключевой мотивацией является не престиж профессии, а комфорт. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

