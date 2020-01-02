Вассерман раскрыл особенность новогоднего обращения Путина

«То, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян», — заявил публицист.

В этой связи он упомянул о противоречиях в российском обществе, связанных с войной. Вассерман отметил, что коммунистические идеалы, за которые сражались и умирали советские солдаты, со временем оказались несостоятельны. По мнению политолога, общество не должно клеймить социализм, несмотря на ошибки идеологии. В этом случае России удастся восстановить психологическую целостность, передает мнение Вассермана Lenta.ru

Традиционное обращение президента России к соотечественникам транслировалось в канун Нового года, 31 декабря.

Напомним,первое новогоднее поздравление Владимира Путина прозвучало в телеэфире 31 декабря 1999 года, в качестве и.о. президента России, когда Путин сменил на посту главы государства Бориса Ельцина.