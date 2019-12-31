Стало известно содержание новогоднего поздравления Путина

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что государство в настоящее время живет в «бурное и противоречивое время», однако выразил надежду, что граждане страны сделают все возможное для ее развития.

Глава государства добавил, что личные планы граждан и их мечты неотделимы от России.

«Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной», - сказал президент.

Путин также напомнил, что в 2020 году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины», - сказал президент.

