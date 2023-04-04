Дело не в черчении: Вассерман раскритиковал российскую школьную программу

Черчение имеет смысл возвращать в школьную программу только в том случае, если в ней произойдут кардинальные изменения, рассказал НСН член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Ранее тульский губернатор Александр Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть черчение в школы.