Дело не в черчении: Вассерман раскритиковал российскую школьную программу

Анатолий Вассерман в беседе с НСН назвал черчение полезным предметом для учеников, но отметил невозможность его возвращения в школьную программу без кардинальных реформ.

Черчение имеет смысл возвращать в школьную программу только в том случае, если в ней произойдут кардинальные изменения, рассказал НСН член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Ранее тульский губернатор Александр Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть черчение в школы.

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«Черчение в школе полезно уже хотя бы тем, что формирует некоторые навыки пространственного воображения, которые достаточно востребованы в самых разных обстоятельствах. Но проблема не в черчении, а в том, что любое расширение школьного курса вызывает множество нареканий по поводу того, что, мол, школьная программа и так перегружена. Она действительно перегружена по причине своей несостоятельности», - сказал Вассерман.

Нынешняя система обучения школьников не способствует формированию целостной картины мира, считает собеседник. Наоборот, она деструктивно сказывается на обучающихся.

«Эта программа сейчас нацелена не на формирование, а на разрушение целостной картины мира. А зазубрить тысячи фактов несравненно сложнее, чем понять закономерности, с которых эти тысячи фактов без особого труда выводятся. Поэтому я в принципе не против черчения. Но осуществление этой инициативы возможно только в условиях радикального преобразования школьной методики, соответственно, школьной программы», - заключил Вассерман.

Ранее руководитель программ профориентации SuperJob Елена Никифорова посоветовала родителям отправлять детей в лагеря профессий, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / В. Анцышкин
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