Почти 200 квартир повреждено в Новороссийске при атаке дронов

Число квартир в многоэтажных домах Новороссийска, которые были повреждены при ударах беспилотников в ночь на 3 мая, достигло 198. Такую последнюю статистику по последствиям воздушной атаки ВСУ обнародовал мэр города Андрей Кравченко.

Он уточнил, что из этого числа шесть квартир повреждены значительно. Городская администрация составила 185 актов. Ещё часть остаётся в работе, так как собственники сейчас находятся в других регионах.