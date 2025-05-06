Почти 200 квартир повреждено в Новороссийске при атаке дронов

Число квартир в многоэтажных домах Новороссийска, которые были повреждены при ударах беспилотников в ночь на 3 мая, достигло 198. Такую последнюю статистику по последствиям воздушной атаки ВСУ обнародовал мэр города Андрей Кравченко.

Он уточнил, что из этого числа шесть квартир повреждены значительно. Городская администрация составила 185 актов. Ещё часть остаётся в работе, так как собственники сейчас находятся в других регионах.

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Во время ночной атаки в Новороссийске пострадали пять человек, в том числе, двое детей. К счастью, обошлось без жертв. В городе введён режим чрезвычайной ситуации. Тогда же в Темрюкском районе Краснодарского края обломки дрона повредили частный дом.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны утром 6 мая сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ над 11 регионами РФ. Над столичным сбито 19 БПЛА. Обломки одного упали на Каширском шоссе в Москве, незначительно повредив дом.

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Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk
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