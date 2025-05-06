Песков: Украина не заявляла о готовности присоединиться к перемирию
Украинские власти пока не заявляли о готовности присоединиться к перемирию, которое было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, инициатива России о трёхдневном перемирии всё ещё актуальна, российские войска получили от Верховного главнокомандующего соответствующие указания.
«В случае если взаимности со стороны украинского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов... то будет сразу же даваться адекватный ответ», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение об установлении трёхдневного перемирия в честь Дня Победы, продолжив настаивать на прекращении огня на срок 30 дней, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru