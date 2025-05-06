Песков: Украина не заявляла о готовности присоединиться к перемирию

По его словам, инициатива России о трёхдневном перемирии всё ещё актуальна, российские войска получили от Верховного главнокомандующего соответствующие указания.

«В случае если взаимности со стороны украинского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов... то будет сразу же даваться адекватный ответ», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение об установлении трёхдневного перемирия в честь Дня Победы, продолжив настаивать на прекращении огня на срок 30 дней, сообщает RT.

