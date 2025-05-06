Оппозиция Армении заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна

Оппозиционная фракция «Честь имею» в парламенте Армении готова начать процесс импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава фракции Айк Мамиджанян.

Ранее оппозиционные деятели Нарек Малян и Эдгар Казарян предложили парламенту объявить импичмент Пашиняну. Инициаторам процедуры следует предложить собственную кандидатуру премьера, а за импичмент должны проголосовать по меньшей мере 54 депутата из 107.



По словам Мамиджаняна, сейчас самым вероятным путем достижения смены власти является выражение недоверия премьеру. При этом у фракции нет своего

кандидата в главы правительства.

«Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру», - указал Мамиджанян.

Заявление подписали все шесть депутатов фракции, они готовы поддержать кандидатуру бывшего президента Роберта Кочаряна, если ее предложит другая оппозиционная фракция - «Армения».

Между тем Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена обострять, разрывать или портить отношения с Россией.

