Оппозиция Армении заявила о готовности начать процесс импичмента Пашиняна
Оппозиционная фракция «Честь имею» в парламенте Армении готова начать процесс импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава фракции Айк Мамиджанян.
Ранее оппозиционные деятели Нарек Малян и Эдгар Казарян предложили парламенту объявить импичмент Пашиняну. Инициаторам процедуры следует предложить собственную кандидатуру премьера, а за импичмент должны проголосовать по меньшей мере 54 депутата из 107.
По словам Мамиджаняна, сейчас самым вероятным путем достижения смены власти является выражение недоверия премьеру. При этом у фракции нет своего
кандидата в главы правительства.
«Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру», - указал Мамиджанян.
Заявление подписали все шесть депутатов фракции, они готовы поддержать кандидатуру бывшего президента Роберта Кочаряна, если ее предложит другая оппозиционная фракция - «Армения».
Между тем Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена обострять, разрывать или портить отношения с Россией.
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