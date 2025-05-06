В Германии призвали провести досрочные выборы

Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц не смог получить одобрение депутатов Бундестага и стать канцлером, несмотря на большинство в парламенте. Отмечается, что такое произошло впервые в современной истории Германии.

Лидер АдГ подчеркнула, что следующим шагом Мерца должна стать отставка, после которой последуют досрочные выборы. Она добавила, что не сомневается, что ее партия готова успешно возглавить следующее правительство.

Ранее «Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией. Объединение набрало 26% поддержки, напоминает НСН.

