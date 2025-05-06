RT воссоздал момент объявления Левитаном о победе

Видео было создано с помощью нейросетей. В нём Левитану сначала звонят по телефону, после чего он отправляется в радиокомитет Москвы, где получает сообщение о капитуляции и зачитывает его в эфире.

«Прочувствуйте эмоции того дня от новости, которую ждали всем миром», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, все гости ВДНХ услышат голос Левитана, объявляющего о победе СССР в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».